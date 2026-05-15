So einiges tut sich aktuell auf dem Naturerlebnishof Vulkaneifel: Familie Wendels will umbauen und erweitern. Das haben sie geplant.
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Urlaub auf dem Bauernhof? Nicht ganz. Auf dem Naturerlebnishof in Ulmen-Vorpochten gibt es zwar so einige Tiere, allerdings ist es nicht der klassische Bauernhof. Hier können Gruppen und Familien in Baumzelten, Glampingzelten oder Schäferwagen übernachten, zwischen Ziegen, Schafen, Gänsen, Hühnern, Kaninchen und Minischweinen – und außerdem natürlich Hofhund Tomte.