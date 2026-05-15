Ausbau in der Vulkaneifel
Familie Wendels hat ihren Naturerlebnishof im Garten
Matty und Carmen Wendels leben auf ihrem Gelände den Traum: Ihre zwei Kinder Lotta und Ylvie (von links) lieben es, auf dem Natu
Matty und Carmen Wendels leben auf ihrem Gelände den Traum: Ihre zwei Kinder Lotta und Ylvie (von links) lieben es, auf dem Naturerlebnishof zu wohnen. Draußen gibt es immer etwas zu entdecken.
Carmen Wendels

So einiges tut sich aktuell auf dem Naturerlebnishof Vulkaneifel: Familie Wendels will umbauen und erweitern. Das haben sie geplant.

Lesezeit 3 Minuten
Urlaub auf dem Bauernhof? Nicht ganz. Auf dem Naturerlebnishof in Ulmen-Vorpochten gibt es zwar so einige Tiere, allerdings ist es nicht der klassische Bauernhof. Hier können Gruppen und Familien in Baumzelten, Glampingzelten oder Schäferwagen übernachten, zwischen Ziegen, Schafen, Gänsen, Hühnern, Kaninchen und Minischweinen – und außerdem natürlich Hofhund Tomte.

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