Wenn das Glück plötzlich zerbricht und eine junge Mutter sowie zwei Kinder um ihr Leben kämpfen müssen: Nach dem tragischen Autounfall bei Briedel gibt es eine Spendenaktion für die Familie aus der Eifel.

„Hoffnung spenden nach einem schweren Autounfall“. Das ist Ziel einer Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe. Der Aufruf gilt der 37-jährigen Frau, die mit ihren beiden Kindern im Auto am 5. September bei Briedel schwer verunglückt ist. Stefanie Platz aus Dreis bei Wittlich ist mit der Familie aus dem Kreis Cochem-Zell eng befreundet und sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Mit dem Geld wird die Familie von finanziellen Sorgen entlastet. Die gesundheitlichen Sorgen sind schon groß genug.“

Bei der Frontalkollision auf der Bundesstraße wurden die junge Mutter, ihr drei Monate altes Baby und die 14-jährige Tochter schwer verletzt. Stefanie Platz schreibt dazu auf GoFundMe: „Wenn das Glück plötzlich zerbricht ... Fabia und Thomas sind frisch verheiratet und glücklich mit ihrer Patchworkfamilie. Vor drei Monaten wurden sie Eltern des kleinen Toni, der als Frühchen zur Welt kam und sofort am Herzen operiert werden musste. Nach einer langen und schweren Genesungszeit durfte die Familie endlich gemeinsam nach Hause - voller Dankbarkeit und Hoffnung auf einen neuen Lebensabschnitt. Doch am 5. September um 15.40 Uhr veränderte ein schwerer Autounfall alles. Innerhalb von Sekunden wurde das junge Familienglück zerstört. Fabia wurde bei dem Autounfall schwer verletzt. Sie liegt mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus und wird noch lange Zeit intensiv betreut werden müssen. Auch ihre älteste Tochter erlitt schwere innere Verletzungen, musste sofort notoperiert werden und liegt derzeit im künstlichen Koma. Toni blieb leider auch nicht verschont und erlitt einen Schädelbruch mit Hirnblutung. Alle drei kämpfen tapfer um ihr Leben und brauchen jede erdenkliche medizinische Hilfe.“

„Diese Last ist einfach erdrückend“

Stefanie Platz schreibt weiter: „Währenddessen steht Thomas plötzlich allein da - mit der Verantwortung für die übrigen Kinder, die tägliche Versorgung seiner Familie und der Sorge um seine Frau und die beiden Kinder im Krankenhaus. Er versucht, stark zu sein, doch diese Last ist einfach erdrückend. Hinzu kommt die finanzielle Not: Thomas kann momentan nicht arbeiten gehen, da er rund um die Uhr zwischen den Kindern, zu Hause und den Krankenhäusern pendelt, wodurch natürlich die Kosten für den Alltag wachsen.“ Die 14-jährige Tochter liegt in Neuwied im Krankenhaus, Mutter und Baby werden in der Mainzer Uniklinik auf der Intensivstation versorgt. Alle sind inzwischen aus dem künstlichen Koma erwacht. „Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut“, sagt Stefanie Platz. Aber die Folgen der Verletzungen werden vermutlich langwierig sein.

Überwältigende Anteilnahme

Die Reaktionen der Cochem-Zeller auf den Spendenaufruf sind überwältigend. Stand 12. September, 10.30 Uhr, haben 268 Menschen insgesamt 9170 Euro gespendet. Oft sind es kleine Beträge wie 10 oder 15 Euro, manchmal aber auch größere Summen wie 250 Euro oder 500 Euro. Stefanie Platz sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Thomas hat gesehen, wie viele Spenden schon zusammengekommen sind, und ist tief bewegt. Die große Anteilnahme rührt ihn sehr. Er möchte sich von Herzen bei jedem Einzelnen bedanken, der mit einer Spende, lieben Worten oder einfach durch das Teilen der Aktion geholfen hat.“

Unterdessen steht noch nicht fest, wie es zu dem folgenschweren Unfall überhaupt gekommen ist. Laut Polizeipräsidium Trier ist ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, das die Ursache klären soll. Die 37-Jährige war frontal mit einem Wohnmobil kollidiert, in dem ein Ehepaar aus Niedersachsen unterwegs war. Auch das Paar wurde verletzt, aber weniger schwer als die drei Pkw-Insassen. Insgesamt waren mehr als 50 Rettungskräfte im Einsatz, außerdem zwei Rettungshubschrauber.