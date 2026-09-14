Aktion im Bundesbankbunker
Falschgeld in Cochem: Wer erkennt die Blüten?
Falsche Größe, fehlende Sicherheitsmerkmale, schlechte Farbgebung: Ein gefälschter Euro-Schein (unten) ist nicht immer so leicht
Falsche Größe, fehlende Sicherheitsmerkmale, schlechte Farbgebung: Ein gefälschter Euro-Schein (unten) ist nicht immer so leicht vom Original zu unterscheiden. (zu dpa: «Fühlen, sehen, kippen: So erkennen Sie Falschgeld schnell»)
Franziska Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa. Franziska Gabbert/dpa-Zentralbil

Falschgeld zum Anfassen: Im Bundesbankbunker Cochem erfahren Besucher wie man Blüten erkennt. Ein Fachmann zeigt, worauf es ankommt. 

Lesezeit 1 Minute
Woher weiß man eigentlich, ob man einen echten oder einen gefälschten Geldschein in der Hand hat? Eine Aktion im Bundesbankbunker in Cochem bringt Licht ins Dunkel. Interessierte können sich am Freitag und Samstag 18. und 19. September, in dem Museum darüber informieren, wie man Sicherheitsmerkmale bei Geldscheinen überprüft und Fälschungen erkennt.
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