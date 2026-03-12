Kreisverwaltung warnt
Falsche Wasserwerk-Mitarbeiter in Cochem-Zell unterwegs
Die Kreisverwaltung Cochem-Zell warnt vor Personen, die sich fälschlicherweise als Wasserwerks-Mitarbeiter ausgeben. Wer sich unsicher fühlt, soll niemanden hereinbitten, und die Polizei oder die Kreiswasserwerke verständigen.
Julian Stratenschulte/dpa

Im Kreis Cochem-Zell sind Personen unterwegs, die sich als Mitarbeiter des Kreiswasserwerks ausgeben, um sich so Zutritt zu Wohnhäusern zu verschaffen. Das teilt die Kreisverwaltung mit und rät den Anwohnern zur Vorsicht.

Derzeit sind mehrere Personen im Kreis Cochem-Zell unterwegs, die sich fälschlicherweise als Mitarbeitende des Kreiswasserwerks ausgeben. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemeldung mit. Die vermeintlichen Wasserwerk-Angestellten versuchen offenbar, sich unter dem besagten Vorwand Zugang zu Wohnhäusern zu verschaffen.

Kreis Cochem-Zell

