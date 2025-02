Vorsicht in der Eifel Falsche Polizisten nutzen aktuelle Einbrüche für sich 05.02.2025, 10:06 Uhr

i Betrüger suchen sich gezielt ältere Leute aus, um diese mit ihren Maschen zu täuschen. Gerade treiben sie in der Eifel ihr Unwesen. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Nach dem Enkeltrick versuchen Betrüger es nun auf anderem Weg: Sie geben sich als falsche Polizisten aus und versuchen so, an Geld zu kommen. So nutzen sie die aktuellen Einbrüche in Kaisersesch für ihre Machenschaften aus.

Das Telefon klingelt. Die Polizei sei am Apparat, ein Raub oder ein Einbruch stehe bevor. Die Täter seien bekannt. Sind Wertsachen in Haus? Die komme ein Polizist abholen. So ähnlich sehen Szenarien aus, die sich derzeit in der Eifel rund um Kaisersesch und Ulmen abspielen.

