Daten aus Bernkastel-Wittlich Fahrtzeit zur Stroke Unit ist im Hunsrück oft zu lang Ursula Bartz 14.03.2026, 06:00 Uhr

i Dr. Jörn Zeller erklärt die neue Technologie, die in der Wittlicher Schlaganfallstation zum Einsatz kommt. Andreas Sommer

Die Daten sind ähnlich wie im Kreis Cochem-Zell: Von manchen Orten im Nachbarlandkreis Bernkastel-Kues dauert es in die nächstgelegene Schlaganfallstation mehr als 30 Minuten.

Bei einem Schlaganfall sterben in jeder Minute Millionen Nervenzellen ab. Deshalb gilt gerade in diesem Fall: Jede Zeitverzögerung kann Leben kosten oder zu dauerhaften Schäden führen. Je schneller wiederum der Patient behandelt wird, desto weniger Gehirngewebe stirbt ab und desto höher sind die Chancen, dass er danach wieder ein normales Leben führen kann.







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