Der Fahrkartenschalter im Cochemer Bahnhof ist geschlossen. Dauerhaft, wie auf einem Aushang zu lesen ist. Seit voriger Woche können Reisende ihre Tickets nicht mehr beim Reisezentrum der Deutschen Bahn in der Bahnhofshalle kaufen. Auch Beratungen von Angesicht zu Angesicht sind nicht mehr möglich.

Ein Lamellenvorhang verhindert den Blick in den Raum hinter der Glasscheibe, wo jahrzehntelang ein Bahnbeamter saß, der die Kunden beraten und die entsprechenden Fahrkarten ausgegeben hat. Auf den besagten Aushängen, die in Form von mehreren DIN-A-4 Blättern an der Glasscheibe kleben, steht außerdem, wo Kunden nun alternativ Fahrscheine, Reservierungen sowie Fahrplaninformationen erhalten. Nämlich „bequem im Internet“.

Am Automaten gibt es nur Tickets für den Nahverkehr

Dass das Serviceangebot der Bahn entfällt, sorgt in Cochem für Empörung. Vor allem ältere und weniger internetaffine Menschen sind verunsichert. Woher bekommt man nun seine Fahrkarte?

i Am Fahrkartenautomaten in der Bahnhofshalle können nur Tickets für den Nahverkehr gekauft werden. Ulrike Platten-Wirtz

Tickets für den Nahverkehr können indes wie gewohnt am Fahrkartenautomaten gezogen werden. Fahrkarten für den Fernverkehr gibt es allerdings nur noch online im Internet oder über die Bahn-App. Als Grund für die Schließung nennt die Deutschen Bahn einen „Vergabeverlust“. Unsere Zeitung hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt, was genau das bedeutet. Die Antwort steht noch aus. Unklar ist auch, was in Zukunft mit dem nun leer stehenden Raum passiert.