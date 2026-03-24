Markante Stimme und Melodie
„Face Down Stereo“: Réunion-Konzert in Wittlich
Die wieder vereinten Musiker von Face Down Stereo (von links): Michael Kiesch, Markus Schuh, Michael Landsmann und Chris Bozet.
Die wieder vereinten Musiker von Face Down Stereo (von links): Michael Kiesch, Markus Schuh, Michael Landsmann und Chris Bozet.
Face Down Stereo/Thomas Roth

Die Band „Face Down Stereo“ hat sich nach fünfzehn Jahren wiedergefunden. Mit einem Konzert in Wittlich, zu dem sie weitere Bands eingeladen haben, wollen die Bandmitglieder das feiern.

Lesezeit 3 Minuten
Bernkastel-Kues/Wittlich. Sie sind kaum zu überhören, wenn man sie sucht. Wenn Schlagzeuger Markus Schuh so richtig draufhaut, die Gitarren von Michael Kiesch und Michael Landsmann einsteigen und Chris Bozet mit der Basslinie ein stabiles Fundament liefert, kann man sie in ihrem Proberaum gut finden.

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