Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden die Verstorbenen, die aus dem Kreis Cochem-Zell stammen, und das Wrack geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, auch das THW war an der Bergung beteiligt.

Cochem-Zell. Auch Kräfte des Technischen Hilfswerk (THW) waren nach dem Absturz des Ultraleicht-Flugzeugs im Einsatz, bei dem am Sonntagabend ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell ums Leben kam. Das Wrack des Flugzeugs wurde abtransportiert und von der Unfallstelle aus in eine Halle des Technischen Hilfswerkes gebracht. Dort wird es nun von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) weiter untersucht, hieß es gegenüber unserer Redaktion. Experten rechnen damit, dass frühestens in drei Monaten ein vollständiger Bericht über Ursache und Hergang des tragischen Unfalls vorliegt. Bisher können dementsprechend keine Angaben zur Ursache gemacht werden.

56 und 57 Jahre alt

Bei den Verstorbenen handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 56 und 57 Jahren. Das Paar befand sich auf dem Rückflug von Hamm in Nordrhein-Westfalen nach Bitburg, als es am Sonntagabend im Kreis Bitburg-Prüm bei Fließem abstürzte. Am Montag schnitten Kräfte der Feuerwehr die eingeklemmten Verstorbenen aus dem Ultraleichtflugzeug.