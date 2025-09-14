Tief zerrissen war Traben-Trarbach 2012 und 2013 wegen des Streits um den Mosel-Wein-Nachts-Markt. Der damalige Tourismusleiter verarbeitet diese und weitere Krisen nun in einem Buch.

„Weiter Blitz und Donner in der Stadtpolitik“, „Traben-Trarbach: Neues aus Absurdistan“, „Kein Friede in Traben-Trarbach“, „CDU vor Zerreißprobe“: Überschriften wie diese waren in den Jahren 2012 und 2013 über Traben-Trarbach im Volksfreund zu lesen. Das Klima war vergiftet, ein tiefer Riss ging durch die Stadt.

Wie der Streit an der Mosel eskalierte

Grund war das Minus von rund 120.000 Euro, das beim ersten Mosel-Wein-Nachts-Markt eingefahren und für das der damalige Tourismuschef Matthias Holzmann verantwortlich gemacht wurde. Die Stadt kündigte ihm, mehrmals, doch er kämpfte um seine Stelle. Gegner und Befürworter – gleichzeitig scharfe Kritiker der damaligen Stadtbürgermeisterin Heide Pönnighaus und des Ex-Verbandsgemeindechefs Ulrich Weisgerber – standen sich unnachgiebig gegenüber, auch innerhalb der CDU.

Immer mehr Missetaten wurden Holzmann unterstellt, Gerichte befassten sich mehrfach mit dem Fall, sogar in Chile wurde wegen eines angeblich gefälschten Zeugnisses ermittelt. Selbst die Kirchen riefen schließlich zum Frieden in der Stadt auf. Am Ende ergab der Prüfbericht der Kommunalaufsicht: Die Verantwortlichkeiten seien unklar gewesen und die Vorgaben hinsichtlich Spenden, Sponsoring und Vergaben missachtet worden. Einen konkreten Schuldigen benannte das Gericht nicht.

Inzwischen ist Holzmann Finanzberater

Mehr als zehn Jahre ist all das nun her. Holzmann, der inzwischen als Finanzberater in Oberhausen tätig ist, verarbeitet seinen Umgang mit diesen und weiteren Krisen nun in einem Buch: „Flucht aus dem Paradies in die Freiheit: Wie ich das scheinbare Glück aufgab – und echte Freiheit gewann!“ Klingt nach einem typischen Ratgeber mit Lebensweisheiten. Und in der Tat richtet er sich, wie er schreibt, an alle Leser, die spüren: „Da geht noch mehr. Mehr Freiheit. Mehr Sinn. Mehr Leben.“

Alles habe er verloren, betont er immer wieder, doch dabei die Kraft gewonnen, sein Leben selbst zu gestalten. Das Buch beginnt in Patagonien, wo er als Unternehmer tätig war. 17 Jahre später sei er gescheitert, habe dagestanden mit 200.000 Euro Schulden und zwei kleinen Kindern. Die Finanzkrise sei schuld gewesen. Unternehmer, Träumer, Antreiber sei er gewesen – doch kein Investor. Das Wissen über Finanzen habe ihm gefehlt – was ihm später auch Menschen in Traben-Trarbach vorwerfen werden.

Dann habe Traben-Trarbach einen Tourismusleiter gesucht. Es ging „von Patagonien in die Provinz“. Holzmann erzählt vom „Dinner in the Sky“, das er organisiert habe, der Unterwasserweinprobe. Doch am Ende habe er nur funktioniert, sei innerlich leer gewesen. Er sei nicht geschaffen zum Verwalten, er wolle „bewegen, erschaffen, verändern“.

Geburtsstunde des unterirdischen Weihnachtsmarkts

Und so habe er begonnen, von den Tiefen der Stadt zu träumen. „Ich wollte nicht nur ein Event. Ich wollte Magie. Und ich bekam sie. Nur anders als gedacht.“ Wegen des Defizits habe alles in einem Knall geendet.

Weisgerber beschreibt Holzmann als „Mann mit Hang zur Inszenierung und wenig Gespür für Wandel.“ Statt eines kollegialen Gesprächs sei er öffentlich angeprangert worden, sagt Holzmann. „Ich war zu laut. Zu unbequem. Zu wach.“ Als „Visionär mit angezogener Handbremse“ sei er hier am falschen Ort gewesen. Unterstützt hätten ihn dagegen Unternehmer wie Wolfgang Preuss (Parkschlösschen), Matthias Ganter (Moselschlösschen) und Jürgen Römer (Römer Präsente).

Auch wie es danach mit ihm weiterging, erzählt er mit zahlreichen weiteren beruflichen und privaten Stationen, Schicksalsschlägen wie dem Tod seiner Frau und wie er ihn bewältigte.

Heute sei er bei einem „Hidden Champion in der Finanz- und Immobilienwelt“ tätig. Er baue Vermögen, das bleibe, und er verspricht dem Leser, ein Leben zu entwickeln, „in dem Geld für dich arbeitet“. Hier schreibt also der Finanzberater, und solche Sätze prägen das Gros des Buchs. Er beschreibt Dinge wie „die sieben Säulen des Vermögens“ und erklärt, „wie der Traum von der finanziellen Freiheit Wirklichkeit wird“. Großen Raum nimmt dabei die Immobilienwelt ein.

Wenn es diesem Buch an einem nicht mangelt, dann ist es Pathos. Wer hier neue Erkenntnisse über das damalige Geschehen in Traben-Trarbach sucht, wird eher enttäuscht. Das Buch liest sich mehr wie ein Lebensratgeber, der am Ende aber wohl vor allem einem Ziel dienen soll: der Kundengewinnung.