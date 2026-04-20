Wechsel im Management: Ex-Hochwald-Manager wird Chef der Oettinger Brauerei
Wechsel im Management
Ex-Hochwald-Manager wird Chef der Oettinger Brauerei
Der ehemalige Geschäftsführer und Marketingchef von Hochwald Foods aus Thalfang wird neuer Chef der Brauerei Oettinger. Wechselt der Billigbier-Anbieter jetzt seine Strategie?
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Thalfang/Oettingen. Die Oettinger Brauerei hat eine neue Spitze: Es ist Thilo R. Pomykala, ehemaliger Chef für Vertrieb und Marketing bei der Molkerei Hochwald Foods mit Sitz in Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich). Dort war er sechs Jahre lang verantwortlich für die Bereiche National Brands, Consumer Products International, Private Label Europe und B2B.