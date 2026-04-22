Gefühlt so nah am Moselufer wie möglich – diese Restaurants zwischen Schweich und Reil bieten ihren Gästen Kulinarik mit Moselfeeling und lassen den Strandurlaub vergessen.
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Die Mosellandschaft lädt an vielen Orten zum entspannten Verweilen ein – ob bei Restaurants inmitten der Weinberge, zwischen romantischen Burgruinen oder im Tal. An Optionen für einen urlaubsreifen Blick auf die Mosel mangelt es nicht. Doch wo zwischen Schweich und Reil kann man gefühlt direkt an der Mosel essen gehen?