Urlaubsgefühle am Wasser
Essen gehen zwischen Schweich und Reil am Moselufer
Direkt an der Mosel essen gehen? Beim Restaurant „Zum Fährturm“ in Schweich ist das möglich. Doch wo zwischen Schweich und Reil
Direkt an der Mosel essen gehen? Beim Restaurant „Zum Fährturm“ in Schweich ist das möglich. Doch wo zwischen Schweich und Reil geht das eigentlich noch?
AS/TV

Gefühlt so nah am Moselufer wie möglich – diese Restaurants zwischen Schweich und Reil bieten ihren Gästen Kulinarik mit Moselfeeling und lassen den Strandurlaub vergessen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Mosellandschaft lädt an vielen Orten zum entspannten Verweilen ein – ob bei Restaurants inmitten der Weinberge, zwischen romantischen Burgruinen oder im Tal. An Optionen für einen urlaubsreifen Blick auf die Mosel mangelt es nicht. Doch wo zwischen Schweich und Reil kann man gefühlt direkt an der Mosel essen gehen?

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Kreis Cochem-ZellGastronomie

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