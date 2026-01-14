Bald wird entschieden: Eselsbrücke in Gerolstein: Woran es hakt
Die seit 2022 gesperrte Hustley-Brücke, auch „Eselsbrücke“ genannt, wurde wegen akuter Einsturzgefahr im Mai 2025 abgerissen. Wir blicken zurück und fragen, wie es weitergeht.
Gerolstein. Die früher beliebte, aber dann marode Fußgängerbrücke über Kyll und Bahn – Eselsbrücke genannt – wurde im Mai verangenen Jahres abgerissen. Wie sollte es weitergehen?Bauausschuss und Stadtrat wogen in vielen Beratungen die Möglichkeiten für die Gerolsteiner Brücke ab.