Kappensitzung in Kaisersesch Escher Wend bringt das Narrenvolk zum Abheben Thomas Esser 10.02.2026, 12:00 Uhr

i Prächtige Stimmung in der Escher Wend-Narrhalla. Die Escher Jecken feiern mit den Aktiven zusammen abermals ein herausragendes Narrenspektakel. Thomas Esser

Die Kappensitzung des KV Escher Wend in Kaisersesch hat vor allem eins gemacht: Lust auf die zweite Auflage am nächsten Samstag.

Wenn der traditionell mit Frack und Zylinder ausgestattete Escher Wend-CEO Markus Laux zum närrischen Taktstock greift, dann hat sich das Atrium der Pommerbachschule wieder in eine schmucke Narrhalla verwandelt. So auch in der aktuellen Session, wo nicht nur eine prächtig gestaltete Narrenbühne das innere Schulzentrum schmückt, sondern auch diverse Klassenzimmer zu willkommenen Umkleidekabinen für die mit Lampenfieber kämpfenden Aktiven werden. ...







Artikel teilen

Artikel teilen