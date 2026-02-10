Kappensitzung in Kaisersesch
Escher Wend bringt das Narrenvolk zum Abheben 
Prächtige Stimmung in der Escher Wend-Narrhalla. Die Escher Jecken feiern mit den Aktiven zusammen abermals ein herausragendes Narrenspektakel.
Thomas Esser

Die Kappensitzung des KV Escher Wend in Kaisersesch hat vor allem eins gemacht: Lust auf die zweite Auflage am nächsten Samstag. 

Lesezeit 2 Minuten
Wenn der traditionell mit Frack und Zylinder ausgestattete Escher Wend-CEO Markus Laux zum närrischen Taktstock greift, dann hat sich das Atrium der Pommerbachschule wieder in eine schmucke Narrhalla verwandelt. So auch in der aktuellen Session, wo nicht nur eine prächtig gestaltete Narrenbühne das innere Schulzentrum schmückt, sondern auch diverse Klassenzimmer zu willkommenen Umkleidekabinen für die mit Lampenfieber kämpfenden Aktiven werden. ...

