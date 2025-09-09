Zahlreiche Kommunalpolitiker äußern sich, nachdem wir in unserer Zeitung über die massiven Anfeindungen gegen die Cochem-Zeller Landrätin Anke Beilstein berichtet haben.

Nach dem RZ-Artikel „Anke Beilstein im Fokus von Hass und Häme“ bekunden viele Kommunalpolitiker Solidarität mit der Landrätin von Cochem-Zell – und zwar parteiübergreifend. Wir dokumentieren die Reaktionen, die es auf Facebook dazu gibt.

i Marko Boos, Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, sagt: „Ich beobachte mit großer Sorge, wie meine Kollegin Anke Beilstein im Kreis Cochem-Zell seit Wochen unsachlich attackiert wird." Damian Morcinek/Kreisverwaltung

Marko Boos (SPD), Landrat des Kreises Mayen-Koblenz: „Ich beobachte mit großer Sorge, wie meine Kollegin Anke Beilstein im Kreis Cochem-Zell seit Wochen unsachlich attackiert wird. Ich bin selbst erst acht Monate im Amt und weiß, welche enorme Verantwortung und Arbeitszeit dieses Amt mit sich bringen. Wir Landrätinnen und Landräte tragen die Verantwortung für einen ganzen Landkreis mit all seinen Menschen – und das bedeutet Arbeitswochen weit jenseits der 40 Stunden, verbunden mit einem hohen Maß an Entscheidungsdruck. Umso weniger kann ich nachvollziehen, dass Anke Beilstein persönlich für Klinikschließungen verantwortlich gemacht wird, obwohl das Krankenhaus gar nicht in kommunaler Trägerschaft ist. Hier werden Verantwortlichkeiten schlicht falsch dargestellt. Auch die Debatte um die Anpassung der Bezüge von B4 auf B5 wird von manchen völlig verzerrt. Die Verantwortung für einen gesamten Landkreis ist mit der eines Staatssekretärs oder Oberbürgermeisters einer Großstadt vergleichbar – deren Vergütung liegt oft deutlich darüber. Wer sich Tag und Nacht für die Bürgerinnen und Bürger einsetzt, verdient Respekt und Anerkennung – nicht Hetze und Doppelmoral. “

Bettina Dickes (CDU), Landrätin des Kreises Bad Kreuznach: „Es ist es so unglaublich, was man aushalten muss. Und es ist absolut richtig, damit so offensiv umzugehen!“

i Bettina Dickes (CDU), Landrätin des Kreises Bad Kreuznach: „Es ist es so unglaublich, was man aushalten muss." Rainer Gräff

Matthias Müller (FWG), Mitglied des Kreistages Cochem-Zell und Ortsbürgermeister von Bullay: „Die teils menschenverachtenden Angriffe auf Landrätin Anke Beilstein sind nicht tolerierbar. Egal wie man politisch zu ihr steht, ist festzustellen, dass Frau Beilstein sich seit Jahren bemüht, das Beste für die Menschen unseres Landkreises zu erreichen. Leider kann man ja heute alles ungefiltert ins Netz stellen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. So geht die demokratische Diskussionskultur zugrunde. Die persönlichen Verletzungen werden dabei nicht nur in Kauf genommen, sondern sind geradezu erwünscht.“

i Matthias Müller, Mitglied des Kreistages Cochem-Zell: "So geht die demokratische Diskussionskultur zugrunde." Kevin Rühle

Kathrin Laymann (FWG), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel: „Die im Artikel beschriebenen Mechanismen der Kommunikation auf Facebook sind absolut zutreffend. Zum Glück ist die Diskussion auf Facebook aber kein Abbild der Realität. Die Wahrheiten zu erklären, wird nur leider durch die begrenzten und verzerrten Nachrichten auf Social Media immer schwieriger.“

i Kathrin Laymann, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel: "Zum Glück ist die Diskussion auf Facebook kein Abbild der Realität." Peter Birkenbeul | Art Fox

Landrätin Anke Beilstein teilte mit: „Als Reaktion auf den Artikel der Rhein-Zeitung haben mich zahlreiche persönliche Nachrichten der Solidarität erreicht – aus Politik, Gesellschaft und meinem privaten Umfeld. Diese Rückmeldungen sind für mich ein starkes Signal, dass viele Menschen unsere demokratischen Werte teilen und bereit sind, für eine faire und respektvolle Debattenkultur einzustehen.“

Auslöser für den Artikel in unserer Zeitung waren zahlreiche Hassbotschaften auf Facebook, die sich seit der Debatte um die Krankenhausschließung in Zell gegen die Landrätin richten und die insbesondere in der Facebook-Gruppe „Klinikum Mittelmosel Zell – Unser Krankenhaus muss bleiben“ veröffentlicht werden. Die Gruppe hat inzwischen mehr als 2000 Mitglieder, allerdings wird regelmäßig die Netiquette missachtet. Damit sind die Verhaltensregeln für Kommunikation im Internet gemeint: ein respektvoller Umgang und das Überprüfen von Fakten beispielsweise. Derzeit steht Anke Beilstein auch im Fokus einer Besoldungsdebatte, weil sie laut Kommunalrecht von B4 auf B5 hochgestuft wird. Der Kreistag hat dazu in einer öffentlichen Sitzung am Montag mehrheitlich grünes Licht gegeben.