Cochem-Zells Landrätin „Es gab keinen Hackerangriff auf die Kreisverwaltung“ Ulrike Platten-Wirtz 01.09.2026, 14:32 Uhr

i Die Online-Terminvergabe der Kfz-Zulassungsstelle im Kreis Cochem-Zell funktionierte am Dienstagnachmittag nicht. Philip Dulian/dpa

Am Dienstag gab es einen Ausfall der Online-Terminvergabe bei der Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Cochem-Zell. Das steckt dahinter.

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell meldet am Dienstagnachmittag eine Störung bei der Online-Terminvergabe der Kfz-Zulassungsstelle. „Dabei handelt es sich nicht um einen Hackerangriff auf unsere Behörde“, betont Landräten Anke Beilstein. Die Störung rühre von einem Informationssicherheitsvorfall bei dem IT-Unternehmen Kommunix, Betreiber des Online-Terminvergabesystems.







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