Am Dienstag gab es einen Ausfall der Online-Terminvergabe bei der Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Cochem-Zell. Das steckt dahinter.
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Die Kreisverwaltung Cochem-Zell meldet am Dienstagnachmittag eine Störung bei der Online-Terminvergabe der Kfz-Zulassungsstelle. „Dabei handelt es sich nicht um einen Hackerangriff auf unsere Behörde“, betont Landräten Anke Beilstein. Die Störung rühre von einem Informationssicherheitsvorfall bei dem IT-Unternehmen Kommunix, Betreiber des Online-Terminvergabesystems.