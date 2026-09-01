Cochem-Zells Landrätin 
„Es gab keinen Hackerangriff auf die Kreisverwaltung“
Die Online-Terminvergabe der Kfz-Zulassungsstelle im Kreis Cochem-Zell funktionierte am Dienstagnachmittag nicht.
Die Online-Terminvergabe der Kfz-Zulassungsstelle im Kreis Cochem-Zell funktionierte am Dienstagnachmittag nicht.
Philip Dulian/dpa

Am Dienstag gab es einen Ausfall der Online-Terminvergabe bei der Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Cochem-Zell. Das steckt dahinter.

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Die Kreisverwaltung Cochem-Zell meldet am Dienstagnachmittag eine Störung bei der Online-Terminvergabe der Kfz-Zulassungsstelle. „Dabei handelt es sich nicht um einen Hackerangriff auf unsere Behörde“, betont Landräten Anke Beilstein. Die Störung rühre von einem Informationssicherheitsvorfall bei dem IT-Unternehmen Kommunix, Betreiber des Online-Terminvergabesystems.
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