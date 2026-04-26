Hitze, Dürre, Starkregen Es brennt: Cochem-Zell muss auf Klimawandel reagieren Dieter Junker 26.04.2026, 16:00 Uhr

i Extreme Wetterphänomene begünstige auch Flächenbrande wie diesen in Wirfus im Juli 2023. Kevin Rühle/Archiv

Ungewöhnliche Hitze und Trockenheit einerseits, extreme Hochwasser andererseits, auch außerhalb der eigentlichen Hochwassersaison. Die Folgen des von Menschen gemachten Klimawandels sind in Cochem-Zell längst spürbar. Es ist Zeit zu (re-)agieren.

Schon jetzt sind die Folgen des Klimawandels im Landkreis Cochem-Zell spürbar: Die mittlere Jahrestemperatur im Kreis ist um 1,7 Grad gestiegen, es gibt pro Jahr fünf heiße Tage mehr, die Niederschläge verschieben sich im Jahresverlauf, Ernten fallen geringer aus.







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