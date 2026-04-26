Hitze, Dürre, Starkregen
Es brennt: Cochem-Zell muss auf Klimawandel reagieren
Extreme Wetterphänomene begünstige auch Flächenbrande wie diesen in Wirfus im Juli 2023.
Extreme Wetterphänomene begünstige auch Flächenbrande wie diesen in Wirfus im Juli 2023.
Kevin Rühle/Archiv

Ungewöhnliche Hitze und Trockenheit einerseits, extreme Hochwasser andererseits, auch außerhalb der eigentlichen Hochwassersaison. Die Folgen des von Menschen gemachten Klimawandels sind in Cochem-Zell längst spürbar. Es ist Zeit zu (re-)agieren.

Lesezeit 3 Minuten
Schon jetzt sind die Folgen des Klimawandels im Landkreis Cochem-Zell spürbar: Die mittlere Jahrestemperatur im Kreis ist um 1,7 Grad gestiegen, es gibt pro Jahr fünf heiße Tage mehr, die Niederschläge verschieben sich im Jahresverlauf, Ernten fallen geringer aus.

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Kreis Cochem-ZellUmwelt

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