Am Wochenende kam eine Tradition zurück zur Müdner Kirmes: die Weinprobe im Festzelt. Moderiert wurde das Event von den frischgekrönten Majestäten Weinkönigin Marie und Prinzessin Laura.
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“Exakt vor 40 Jahren fand im Rahmen der traditionellen Müdener Kirmes zum letzten Mal eine Weinprobe im Festzelt statt”, sagte Ortsbürgermeister Franz Oberhausen vor deren diesjähriger Eröffnung. Organisiert und veranstaltet vom örtlichen Junggesellenverein, war es für rund 120 interessierte Kirmesgäste dann in diesem Jahr umso erfreulicher, dass man an der bereits seit langem erwünschten und auf Anhieb gelungenen Neuauflage einer solchen ...