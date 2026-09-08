Vereinbarung unterzeichnet Ersthelfer vor Ort: VG Ulmen und DRK regeln Details 08.09.2026, 12:00 Uhr

i Sandra Hendges-Steffens, Bürgermeisterin der VG Ulmen, und Klaus-Peter Balthasar, Präsident des DRK-Kreisverbands unterzeichnen eine Vereinbarung zu den "First Respondern" in der VG Ulmen. VG Ulmen/T. Schug

Sogenannte First Responder gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen schon seit dem Jahr 2017. Das Ersthilfesystem wurde sukzessive erweitert. Jetzt regelt eine Vereinbarung zwischen VG und Rotem Kreuz Details.

Schnelle Hilfe kann bei einem medizinischen Notfall entscheidend sein. Um die Versorgung von Menschen in den ersten, oftmals kritischen Minuten eines Notfalls weiter zu stärken, haben die Verbandsgemeinde (VG) Ulmen und der DRK-Kreisverband Cochem-Zell Ende August eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich des First-Responder-Systems unterzeichnet.







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