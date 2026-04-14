Messen und Märkte Erster Markt im Jahr lockt viele Besucher nach Burgen Christoph Strouvelle 14.04.2026, 06:00 Uhr

i Geschmacksprobe am Stand des „Salzmanns“ beim Burgener Markt am Sonntag an der Mittelmosel. Christoph Strouvelle

Zahlreiche Menschen sind nach Burgen gekommen, um an einem der ersten Frühlingstage im Jahr die Atmosphäre auf einem 1,4 Kilometer langen Rundweg zu genießen und Marktangebote wahr­zunehmen.

An Stand der Genuss­manufaktur Salzmann ist das Interesse groß, denn Johannes Burgard lockt die Vorbeigehenden mit deftigen Sprüchen an seinen Stand. „Komm, du kriegst von mir eine geschmiert“, heißt es dann. Und sofort drückt er den Besuchern des Burgener Handwerker-, Bauern- und Winzermarkts ein Stück Baguette mit einem seiner selbst hergestellten Aufstriche in die Hand.







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