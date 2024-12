Probe aufs Exempel Erste Notschleusung in Müden verläuft störungsfrei Johannes Kirsch 16.12.2024, 15:00 Uhr

i Nach einem Unfall müssen auf der Mosel festsitzende Schiffe in einem aufwendigen Verfahren die Schleuse in Müden passieren. Kevin Rühle

Seit dem Ausfall der Schleuse sitzen mehr als 70 Schiffe oberhalb von Müden auf der Mosel fest. An eine weitere Fahrt zu Tal war nicht zu denken. Bis Fachleute die Idee einer Notschleusung ins Spiel brachten. So lief der erste Versuch am Montag.

Der Stillstand für die Schifffahrt an der Mosel scheint ein Ende zu haben. Gut eine Woche nach der Kollision eines Frachtschiffes mit dem Untertor der Müdener Schleuse passierte wieder ein Schiff das Nadelöhr an der Mittelmosel. Doch an eine vollständige Wiederaufnahme des zum Erliegen gekommenen Schiffsverkehrs ist weiterhin nicht zu denken.

