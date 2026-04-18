Moselanerin auf Fuerteventura: „Erst später habe ich gemerkt, wie schön die Mosel ist“
Moselanerin auf Fuerteventura
„Erst später habe ich gemerkt, wie schön die Mosel ist“
Jenny Ritter ist in Traben-Trarbach aufgewachsen, heute lebt sie mit ihrer Familie auf Fuerteventura. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und wird dafür jetzt mit einem Preis belohnt.
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Mit 16 Jahren steigt Jenny Ritter ins Flugzeug – allein, in Richtung USA. Für viele in ihrem Heimatort Wolf (Traben-Trarbach) wäre schon das ein großes Abenteuer gewesen. Für sie ist es nur der Anfang. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern auf Fuerteventura, betreibt das