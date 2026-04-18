Moselanerin auf Fuerteventura „Erst später habe ich gemerkt, wie schön die Mosel ist“ 18.04.2026, 10:00 Uhr

i Basti und Jenny Ritter mit ihrem Sohn in ihrer alten Heimat Traben-Trarbach: Während der Coronapandemie kehrten sie hierher zurück. 22places

Jenny Ritter ist in Traben-Trarbach aufgewachsen, heute lebt sie mit ihrer Familie auf Fuerteventura. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und wird dafür jetzt mit einem Preis belohnt.

Mit 16 Jahren steigt Jenny Ritter ins Flugzeug – allein, in Richtung USA. Für viele in ihrem Heimatort Wolf (Traben-Trarbach) wäre schon das ein großes Abenteuer gewesen. Für sie ist es nur der Anfang. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern auf Fuerteventura, betreibt das







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