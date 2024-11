Die Arbeiten zum Ausbau der L98 zwischen der Einmündung der L100 und der Einmündung in die K24 in Richtung Illerich starten entgegen vorherigen Ankündigungen bereits am Montag, 21. Oktober, 7 Uhr. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz mit. Der Streckenabschnitt befindet sich zwischen Landkern und Kaisersesch im Verlauf der L98.