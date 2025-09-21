Gottesdienst und Basteln Erntedank auf dem Hubertushof in Dohr feiern 21.09.2025, 14:00 Uhr

i Laden zum Erntedank auf den Hubertushof in Dohr ein: Daniel Wolter (von links), Jaqueline Lescher, Küsterin Renate Grünhäuser und Pfarrerin Anke Wiedekind. Selfie Anke Wiedekind

Das Erntedankfest einmal nicht in der Kirche, sondern mitten in der Natur zu feiern, war die Idee der evangelischen Kirchengemeinde Cochem. Pfarrerin Anke Wiedekind lädt zu Gottesdienst und Hofbesichtigung auf den Hubertushof in Dohr ein.

Kürbisse zu schnitzen und Herbstliches zu basteln, gehört doch irgendwie zum Erntedankfest dazu. Die evangelische Kirchengemeinde Cochem hat sich für das Fest in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Zum Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 28. September, 10.







