Erneut hat in Mörsdorf die Erde gebebt. Die Erschütterung am Mittwochabend hatte eine Magnitude von 1 bis 1,5. In sozialen Netzwerken berichten Menschen von ihren Wahrnehmungen – und äußern auch Sorgen um die Hängeseilbrücke.
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Schon wieder hat im Hunsrückdorf Mörsdorf die Erde gebebt. Am Mittwochabend gab es um 20.42 Uhr eine wahrnehmbare Erschütterung. Die Magnitude lag im Bereich zwischen 1 und 1,5. Das meldet die Wissenschaftswebsite Erdbeben in Deutschland.Das Beben sei nahe des Epizentrums als leicht hörbares Grollen wahrgenommen worden, heißt es weiter.