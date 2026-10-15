Ist Hängeseilbrücke sicher?
Erneutes Erdbeben in Mörsdorf
Nicht nur in Mörsdorf, sondern in ganz Rheinland-Pfalz gibt es immer wieder leichte Beben.
Nicht nur in Mörsdorf, sondern in ganz Rheinland-Pfalz gibt es immer wieder leichte Beben.
Fredrik Von Erichsen. picture alliance / dpa

Erneut hat in Mörsdorf die Erde gebebt. Die Erschütterung am Mittwochabend hatte eine Magnitude von 1 bis 1,5. In sozialen Netzwerken berichten Menschen von ihren Wahrnehmungen – und äußern auch Sorgen um die Hängeseilbrücke.

Lesezeit 2 Minuten
Schon wieder hat im Hunsrückdorf Mörsdorf die Erde gebebt. Am Mittwochabend gab es um 20.42 Uhr eine wahrnehmbare Erschütterung. Die Magnitude lag im Bereich zwischen 1 und 1,5. Das meldet die Wissenschaftswebsite Erdbeben in Deutschland.Das Beben sei nahe des Epizentrums als leicht hörbares Grollen wahrgenommen worden, heißt es weiter.
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