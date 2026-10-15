Ist Hängeseilbrücke sicher? Erneutes Erdbeben in Mörsdorf Birgit Pielen 15.10.2026, 11:03 Uhr

i Nicht nur in Mörsdorf, sondern in ganz Rheinland-Pfalz gibt es immer wieder leichte Beben. Fredrik Von Erichsen. picture alliance / dpa

Erneut hat in Mörsdorf die Erde gebebt. Die Erschütterung am Mittwochabend hatte eine Magnitude von 1 bis 1,5. In sozialen Netzwerken berichten Menschen von ihren Wahrnehmungen – und äußern auch Sorgen um die Hängeseilbrücke.

Schon wieder hat im Hunsrückdorf Mörsdorf die Erde gebebt. Am Mittwochabend gab es um 20.42 Uhr eine wahrnehmbare Erschütterung. Die Magnitude lag im Bereich zwischen 1 und 1,5. Das meldet die Wissenschaftswebsite Erdbeben in Deutschland. Das Beben sei nahe des Epizentrums als leicht hörbares Grollen wahrgenommen worden, heißt es weiter.







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