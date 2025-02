Frontalcrash beim Abbiegen Erneuter Unfall auf der B257 bei Ulmen 04.02.2025, 15:16 Uhr

i Auf der B257 hat es gekracht. Thomas Kerpen

Wieder einmal kracht es am Unfall-Hotspot bei Ulmen: Beim Abbiegen auf die L101 übersieht ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug. Es kommt zum Frontalcrash.

Zu einem Frontalcrash ist es am Montagabend auf der B257 bei Ulmen gekommen. Ein Fahrzeug war um 17.28 Uhr aus Büchel in Richtung Kelberg unterwegs, ein anderes in die entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer, der aus Richtung Kelberg kam, wollte laut Polizei Cochem nach links auf die L101 nach Ulmen einbiegen.

