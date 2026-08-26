Brand bei Kaifenheim Erneut geht ein Linienbus in Flammen auf Kim Fauss 26.08.2026, 17:00 Uhr

i Im März dieses Jahres brannte ein Isuzu Linienbus auf der B9 in Andernach lichterloh. Während der Fahrt hatte ein technischer Defekt im Motor das Feuer verursacht. Das war der zweite Brandfall dieser Art, und sollte nicht der letzte bleiben. Feuerwehr Andernach

Vier Busse, die innerhalb kurzer Zeit vollständig ausbrennen: gleicher Hersteller, gleiches Modell und ein nahezu identischer Ablauf. Das hat es mit der Brandserie auf sich, die 2025 in Andernach begann und nun im Kreis Cochem-Zell weitergeht.

Auf der A48 bei Kaifenheim ist kürzlich ein Linienbus in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich um das Fahrzeugmodell B120/Citiport des Herstellers Isuzu. Damit ist dies bereits der vierte Linienbus dieser Art, der seit Mai 2025 in Flammen aufging.







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