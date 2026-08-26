Vier Busse, die innerhalb kurzer Zeit vollständig ausbrennen: gleicher Hersteller, gleiches Modell und ein nahezu identischer Ablauf. Das hat es mit der Brandserie auf sich, die 2025 in Andernach begann und nun im Kreis Cochem-Zell weitergeht.
Lesezeit 3 Minuten
Auf der A48 bei Kaifenheim ist kürzlich ein Linienbus in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich um das Fahrzeugmodell B120/Citiport des Herstellers Isuzu. Damit ist dies bereits der vierte Linienbus dieser Art, der seit Mai 2025 in Flammen aufging.