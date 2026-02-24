„Jetzt reden wir“ Cochem-Zell
Erhört Berlin den Hilferuf der Kommunen?
Auf einen Kaffee mit Staatsminister Michael Meister (links, Mitte) haben sich Vertreter der Initiative "Jetzt reden wir" getroffen: (von links) Johannes Hammes aus Zettingen, Berthold Schäfer aus Alflen, Thomas Schäfer aus Dohr, Nicole Jobelius-Schausten aus Ellenz-Poltersdorf und Matthias Hetger aus Hambuch.
"Jetzt reden wir"/Thomas Schäfer

Sie sind die Stimme der Dörfer und schlagen Alarm: Vertreter der Initiative „Jetzt reden wir“ haben sich mit Staatsminister Michael Meister getroffen, zuständig für die Bund-Länder-Zusammenarbeit. Was hat das Treffen gebracht?

Treffpunkt Koblenz, Café Werrmann. Staatsminister Michael Meister, in der Bundesregierung zuständig für Bund-Länder-Zusammenarbeit, trifft sich mit Vertretern der Initiative „Jetzt reden wir“ aus dem Kreis Cochem-Zell. Das ist einige Tage her inzwischen, Meister ist auf dem Weg zum Parteitag der CDU in Stuttgart, da passt ein Zwischenstopp noch in den Terminkalender.

