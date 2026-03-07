Iran-Krieg „Epic Fury“: Spangdahlem im Ausnahmezustand Hans-Peter Linz 07.03.2026, 12:00 Uhr

i Auf der Air Base in Spangdahlem ist zeitweise auch in der Nacht Betrieb. 52nd Fighter Wing/Airman 1st Class Sydney Franklin

Der Konflikt im Iran ist Tausende Kilometer weit weg – und doch in der Eifel präsenter denn je. Seit die Operation „Epic Fury“ angelaufen ist, herrscht in Spangdahlem Dauerbereitschaft. Wie ist die Stimmung im Dorf?

Spangdahlem. In der aktuellen Militäroperation gegen den Iran spielt die US Air Base in Spangdahlem eine entscheidende Rolle: Über diesen Stützpunkt verläuft ein großer Teil der Versorgungsflüge von den USA und Großbritannien zu den US-Basen in den befreundeten Staaten in Nahost, von wo aus die Angriffe geflogen werden.







