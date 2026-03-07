Der Konflikt im Iran ist Tausende Kilometer weit weg – und doch in der Eifel präsenter denn je. Seit die Operation „Epic Fury“ angelaufen ist, herrscht in Spangdahlem Dauerbereitschaft. Wie ist die Stimmung im Dorf?
Lesezeit 3 Minuten
Spangdahlem. In der aktuellen Militäroperation gegen den Iran spielt die US Air Base in Spangdahlem eine entscheidende Rolle: Über diesen Stützpunkt verläuft ein großer Teil der Versorgungsflüge von den USA und Großbritannien zu den US-Basen in den befreundeten Staaten in Nahost, von wo aus die Angriffe geflogen werden.