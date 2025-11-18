Wasserampel auf grün Entwarnung bei der Wasserversorgung in Cochem-Zell Dieter Junker 18.11.2025, 12:00 Uhr

i Die Wasserampel im Kreis Cochem-Zell wurde in der Kalenderwoche 45 wieder auf grün gestellt. Patrick Pleul. dpa

Die Pegelstände in den Referenzbrunnen im Kreis Cochem-Zell steigen und der Wasserverbrauch ist aktuell rückläufig, somit gibt der Werkausschuss des Kreistages Entwarnung. Die Pegelstände sind jedoch weiterhin unterhalb der Stände des Vorjahres.

Cochem-Zell. Bei der Wasserversorgung im Kreis ist Entwarnung angesagt. Die Wasserverbräuche gehen aktuell merklich zurück, die Pegelstände steigen aufgrund der rückläufigen Fördermengen langsam an. „Wir gehen davon aus, dass sich bis zum Frühjahr die Pegelstände in den Referenzbrunnen wie auch schon im Vorjahr wieder deutlich erholen werden, sodass dann über ein ausreichendes Wasserdargebot für die Trinkwasserversorgung verfügt wird“, betonte ...







