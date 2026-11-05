Rund 50 Wohnungen Entscheidung zum Neubau in Mosel-Altstadt ist gefallen Ursula Bartz 05.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Planungen für den Neubau in Trarbach wurden noch einmal überarbeitet und sollen sich so besser ins Stadtbild fügen. planING

Kalter Klotz oder Hoffnung für Wohnungssuchende? In der Diskussion um ein großes Neubauvorhaben im Herzen Traben-Trarbachs sind die Würfel nach monatelangen Debatten gefallen.

Es war keine Entscheidung, mit der sich der Stadtrat Traben-Trarbach im Vorfeld leichtgetan hat. Monatelang hatte es hitzige Debatten um das Vorhaben gegeben, inmitten des Stadtteils Traben einen Komplex mit rund 50 Wohnungen zu errichten.Dabei ging es um eine Grundsatzfrage: Passt ein nüchterner Neubau in eine touristische Stadt wie Traben-Trarbach, die für ihre Jugendstilbauten bekannt ist?







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