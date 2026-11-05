Rund 50 Wohnungen
Entscheidung zum Neubau in Mosel-Altstadt ist gefallen
Die Planungen für den Neubau in Trarbach wurden noch einmal überarbeitet und sollen sich so besser ins Stadtbild fügen.
Die Planungen für den Neubau in Trarbach wurden noch einmal überarbeitet und sollen sich so besser ins Stadtbild fügen.
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Kalter Klotz oder Hoffnung für Wohnungssuchende? In der Diskussion um ein großes Neubauvorhaben im Herzen Traben-Trarbachs sind die Würfel nach monatelangen Debatten gefallen.

Lesezeit 3 Minuten
Es war keine Entscheidung, mit der sich der Stadtrat Traben-Trarbach im Vorfeld leichtgetan hat. Monatelang hatte es hitzige Debatten um das Vorhaben gegeben, inmitten des Stadtteils Traben einen Komplex mit rund 50 Wohnungen zu errichten.Dabei ging es um eine Grundsatzfrage: Passt ein nüchterner Neubau in eine touristische Stadt wie Traben-Trarbach, die für ihre Jugendstilbauten bekannt ist?
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