Die drei Hunsrückgemeinden Mittelstrimmig, Altstrimmig und Liesenich sollten über ein Fernwärmenetz mit ökologisch erzeugter Wärme versorgt werden. Doch nun wurden die Pläne begraben. Das sind die Gründe.

Es wird kein Nahwärmenetz auf dem Strimmiger Berg geben. Noch im Januar dieses Jahres war man in Mittelstrimmig, Altstrimmig und Liesenich zuversichtlich, dass das geplante Projekt, das die drei Dörfer mit ökologisch erzeugter Wärme versorgen sollte, in die Tat umgesetzt werden könnte. Nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats steht aber fest: „Es rechnet sich nicht. Leider“, bedauert Mittelstrimmigs Ortsbürgermeister Egon Thomas. Als Grund nennt er nicht etwa mangelndes Interesse der rund 1050 Einwohner, sondern geänderte Rahmenbedingungen seitens der Politik.

„Es wäre ein Zukunftsprojekt fürs Dorf gewesen.“

Egon Thomas, Ortsbürgermeister

Man hatte sich den Hunsrückort Kappel zum Vorbild genommen. Dort wurde vor elf Jahren eine Energiegenossenschaft gegründet und ein Nahwärmenetz ausgebaut. Die benötigte Wärme für rund 100 Haushalte liefert seitdem eine ortsansässige Biogasanlage. „So hatten wir uns das hier auch vorgestellt“, sagt Thomas. Denn eine Biogasanlage gibt es auch in Mittelstrimmig. „Die Wärme, die dort bei der Erzeugung von Strom entsteht, wird jetzt ungenutzt in die Luft geblasen. Damit hätte man gut die Wohnhäuser auf dem Strimmiger Berg heizen können“, so Thomas weiter. Geplant war, im ersten Bauabschnitt Mehrzweckhalle, Grundschule, Kindergarten, Sportlerheim sowie die angrenzenden Haushalte in Mittelstrimmig mit Nahwärme zu versorgen. Später sollten dann auch die beiden anderen Gemeinden angeschlossen werden.

i Die Biogasanlage zwischen Mittelstrimmig und Liesenich produziert neben Strom auch Wärme. Ulrike Platten-Wirtz

Für ihn sei es ein Herzensprojekt gewesen, sagt der Ortschef, „doch nach ersten Berechnungen hat sich herausgestellt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb unter den gegebenen Bedingungen nicht machbar ist.“ Das sei vor elf Jahren in Kappel dank staatlicher Förderungen noch anders gewesen.

Die Gemeindevertreter haben deshalb beschlossen, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. Das Geld für Machbarkeitsstudien und Kosten-Nutzen-Rechnungen, immerhin rund 50.000 Euro, wolle man nicht unnötig investieren, sondern dann lieber für die Unterstützung der ärztlichen Versorgung im Hunsrück einsetzen.