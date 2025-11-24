Die teurere Variante wird’s Entscheidung bei Umbau von Ulmens Grundschule gefallen Dieter Junker 24.11.2025, 10:00 Uhr

i Die Burg-Grundschule in Ulmen wird um- und ausgebaut. Junker Dieter. Archiv Junker Dieter

Die Grundschule in Ulmen braucht mehr Platz und eine modernere Mensa. Dass die Schule umgebaut und erweitert werden soll, war bereits klar. Nun hat sich die lokale Politik auch dafür entschieden, wie der Umbau genau aussehen soll.

Die geplante Erweiterung an der Burg-Grundschule in Ulmen nimmt konkrete Formen an. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine bauliche Erweiterung auf dem vorhandenen Gelände möglich ist. Im Verbandsgemeinderat wurde sie vorgestellt. Der VG-Rat sprach sich auf Grundlage dieser einstimmig für eine von zwei Varianten aus, wie die Erweiterung konkret aussehen soll.







Artikel teilen

Artikel teilen