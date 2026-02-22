Ex-Partnerin schlägt Alarm Enkirch: Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest 22.02.2026, 11:52 Uhr

i Im Moseldorf Enkirch hat die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen. Zuvor soll dieser seine Ex-Partnerin und weitere Familienangehörige massiv bedroht haben. Kevin Rühle

Im Moseldorf Enkirch kamen am Samstagabend Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Ein Verdächtiger, der in Besitz einer Schusswaffe sei, sollte seine Ex-Partnerin massiv bedroht haben.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am vergangenen Samstagmittag einen Mann im Moseldorf Enkirch festgenommen, der zuvor eine Frau sowie weitere Familienangehörige bedroht haben soll. Der Mann soll im Besitz einer Schusswaffe sein und gedroht haben, Menschen zu töten.







