So war das Leben in der Eifel Enkel schreibt Omas Erinnerungen an frühere Zeiten auf Heinz Kugel 09.03.2026, 15:00 Uhr

i Als Herausgeber des Buches "Der weite Weg zum Markt" übernahm Wolfgang Weil aus Wuppertal, der in Filz im Kreis Cochem-Zell geboren ist, die Erzählungen seiner Großmutter Gertrud Müllen und setzte sie in Buchform um, wobei er dabei von Hans Werner Otto unterstützt wurde. Katja Flucht. Heinz Kugel

Eifeler Stückelchen über den bäuerlichen Alltag zwischen 1910 und den 1960er Jahren gesammelt und aufgeschrieben finden sich in dem Buch „Der Weite Weg zum Markt“ wieder. Wolfgang Weil hat das Buch mit den Erinnerungen seiner Großmutter vorgestellt.

„Der weite Weg zum Markt“ heißt eine Neuerscheinung auf dem regionalen Büchermarkt, die Erinnerungen weckt an frühere Marktgeschehen und Lebensweisen in der Eifel. Das Buch entstand, als sich die Bäuerin und Großmutter Gertrud Müllen aus Filz gegenüber ihrem Enkel Wolfgang Weil in den Achtzigerjahren des 20.







