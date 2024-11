Kloster am Flaumbach Engelport freut sich über hohen Besuch Heinz Kugel 19.11.2024, 12:00 Uhr

i BUZ: Weihbischof Robert Brahm aus Trier, Bildmitte, erinnert in seiner Festpredigt zum zehnjährigen Bestehen des Instituts Christus König und Hohepriester im Kloster Maria Engelport an die historischen Daten aber auch an die Zukunft der in der Region beliebten Einrichtung. Foto: Heinz Kugel Heinz Kugel

Ins Kloster Maria Engelport kam mit Weihbischof Robert Brahm jüngst ein prominenter Besucher. Von der Andacht in der Wallfahrtskirche profitierten letztlich die Gläubigen.

Es herrschte die gleiche Herbsttristesse wie in den vergangenen Tagen, doch der Prior des Klosters Engelport, Peter Heidenreich, und Kanonikus Richard von Menshengen warteten auf ihren hohen Besuch, den Weihbischof Robert Brahm aus Trier, um ihn in einem feierlichen Geleit gemeinsam mit den zahlreichen Gläubigen und Angehörigen des Instituts Christus König und Hohepriester in die alte Wallfahrtskirche zu bringen, wo er in einer feierlichen ...

