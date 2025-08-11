Anwohner der Endertstraße sind sauer. Nachdem eine Bürgerinitiative (BI) Endert bisher erfolglos gegen zu viele Fahrzeuge, Lärm und Feinstaub ankämpft, kommt mit dem Ausbau des schnellen Internets ein weiteres Problem hinzu.

Bei der Versorgung mit schnellem Internet sollen die Anwohner der oberen Endertstraße leer ausgehen. Betroffen sind insgesamt 37 Häuser, die von dem ausbauenden Telekommunikationsunternehmen nicht berücksichtigt werden. Das stinkt den Anwohnern gewaltig. Bernd Schuwerack, Beigeordneter der Stadt, ist als Anwohner der Endertstraße selbst betroffen. In mehreren Stadtratssitzungen hat er bereits auf die Problematik hingewiesen und die Ausbaufirma gebeten, sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. „Aber die haben an einem eigenwirtschaftlichen Ausbau gar kein Interesse“, bedauert er.

„Jede entfernt gelegene Mühle hat vom Breitbandausbau profitiert, nur für die Häuser oberhalb des Campingplatzes soll das nicht möglich sein?“

Bernd Schuwerack, Anwohner der Endertstraße

Im Zuge der Gleichbehandlung der Bürger fordert Schuwerack, alle Stadtteile flächendeckend auszubauen. Er führt als Beispiel an, dass „jede entfernt gelegene Mühle vom Breitbandausbau profitiert, nur für die Häuser oberhalb des Campingplatzes soll das nicht möglich sein?“ Schon als in den 1990er-Jahren die Kabel für den Fernsehempfang verlegt wurden, sagt er, hätten die Anwohner der oberen Endert einen Investitionszuschuss von damals 850 D-Mark pro Anschluss zuzahlen müssen. „Denn die Verlegung endete am Campingplatz Schausten“, weiß Schuwerack. Jetzt findet sich dieselbe Situation wieder bei der Glasfaserverlegung.

Besonders ärgerlich ist für den Anwohner die Tatsache, dass für den Breitbandausbau seitens der Kreisverwaltung (damals BIC) vor einigen Jahren bereits Leerrohre verlegt wurden. Und zwar von der Stadt bis zum Campingplatz Schausten von unten her und bis zu einem Metallbauunternehmen von oben her. „Nur wir dazwischen gehen leer aus“, ärgert er sich. Bei der Verlegung damals ging es um Anschlüsse für Gewerbetreibende und nicht für Privathaushalte. „Aber die 400 Meter, die dazwischenliegen, können doch nicht der Grund sein, warum wir jetzt kein schnelles Internet bekommen“, kritisiert Schuwerack.

Weiterhin ärgert es ihn, dass in der Oberstadt in der Straße Vor Forst die Situation ähnlich ist. „Und da können die vorhandenen Leerrohre plötzlich genutzt werden“, beklagt er. Ob das beauftragte Telekommunikationsunternehmen sich die Sache noch einmal überlegt, ist fraglich. Denn auch drängende Nachfragen seitens der Stadt brachten bisher keinen Erfolg.