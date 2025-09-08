Aufschrei vor dem Weinfest der Mittelmosel: Autofahrer würden am Nikolausufer in Bernkastel-Kues mit Blitzern abgezockt. Am Ende jedoch stellt sich heraus, dass alles ganz anders war...

Bernkastel-Kues. Es gibt ja wenig, über das wir Deutsche uns derart echauffieren können, wie Tempomessungen. Da geht der Puls so schnell in die Höhe wie die Tachonadel auf der Autobahn. Vor allem dort, wo wir das Gefühl haben: Hier fährt doch jeder zu schnell!

Blitzer am Nikolausufer in Bernkastel-Kues? Empörung in den sozialen Netzwerken

Eben solches machte sich in den vergangenen Tagen in Bernkastel-Kues breit. Dort hat das Weinfest der Mittelmosel begonnen, und so tummeln sich Tausende Menschen auf den Plätzen und Straßen. Obacht ist also angesagt, denn der Autoverkehr wird während des Fests ja auch nicht weniger.

Nun machten Klagen die Runde, schon Tage vor dem Trubel sei am Nikolausufer in Kues, wo die Fahrgeschäfte aufgestellt werden, die Höchstgeschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer heruntergedrosselt worden. Dann sei gar ein Schild „Verkehrsberuhigte Zone“ aufgestellt worden: Schrittgeschwindigkeit!

Das hielt so mancher gar für übertrieben. Und das habe es ja noch nie gegeben! Dann folgte auch noch die „Sauerei“, die „Abzocke“: Die Polizei blitzt – genau hier, wo doch niemand damit rechnet, weil die Schilder erst neu aufgestellt worden sind. Zudem quält sich der ganze Berufsverkehr durch diese Straße, weil die B53 auf der gegenüberliegenden Moselseite gesperrt und Andel dicht ist.

Kurzum, die Empörung in den sozialen Medien und „mehrere Beschwerden“, die die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues daraufhin erreichten, veranlassten Chef Leo Wächter, Licht ins Dunkel zu bringen zu dieser angeblich unverschämten Vorgehensweise. Dem Ordnungsamt werde vorgeworfen, hier abzukassieren, berichtet der Bürgermeister.

Polizei klärt auf: Es gab gar keine Geschwindigkeitskontrollen

Doch zuständig für den fließenden Verkehr sei nunmal die Polizei. Und die erklärt auf Volksfreund-Anfrage: Es habe dort überhaupt keine Geschwindigkeitskontrollen gegeben. Somit habe auch niemand „Opfer eines Blitzers“ werden können.

Die VG-Verwaltung löst auf: „Sämtliche Beschwerdeführer und User der sozialen Netzwerke, die sich über diese Maßnahme empört haben, sind auf ,FakeNews’ hereingefallen und haben zudem durch deren ungeprüfte Weiterleitung dazu beigetragen, dass diese unwahren Behauptungen sich verbreiten konnten.“ Aha. Hier hat also jemand ein Licht gesehen, das gar nicht da war, wollte obendrein zur Erleuchtung der Community beitragen und fischte am Ende doch im Trüben.

Ordnungsamt spricht von „vollkommen unklarer Verkehrslage“ am Moselufer

Zum Leidwesen der Obrigkeiten, die erklären, die besagte Beschilderung sei „dort seit mehreren Jahren vor und während des Weinfestes“ Gang und Gäbe. Gerade während der Aufbauarbeiten des Rummels bestehe dort „eine vollkommen unklare Verkehrslage“. Das Ordnungsamt schildert: „Dort fahren viele Radfahrer auf die Straße, da sie nicht mehr am Moselufer entlangfahren können. Fußgänger, insbesondere Touristen, überqueren an vielen Stellen die Straße und die Schausteller müssen teilweise auf der Straße rangieren.“

Deshalb sei der verkehrsberuhigte Bereich und jeweils davor die Höchstgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern angeordnet worden. Auch während des Fests sei hier besondere Obacht wegen der Fußgänger geboten. Und die Moral von der Geschichte? Nicht allem glauben, das im Internet steht und die wertvolle Zeit lieber in den Weingenuss als in Wut investieren... Ein frohes Fest!