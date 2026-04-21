Event in Roes im Juni Elztalfestival: Kreativität schreibt das Programm mit Brigitte Meier 21.04.2026, 15:35 Uhr

i Monika Beck und Dietrich Papp sind die Veranstalter des Elztalfestivals auf der Brückenmühle bei Roes. Das Programm bietet eine große Vielfalt kulturellen Schaffens. Brigitte Meier

Beim Elztalfestival nahe Roes geben die Veranstalter kein starres Programm vor, es ist ausdrücklich erwünscht, dass Künstler während des Festivals noch kreativ werden. Nicht nur das macht es zu einem besonderen Event in der Eifel.

Ein Festival, das seine Besucher und Besucherinnen nach einem ereignisreichen Musik-, Kunst- und Kulturwochenende mit Schlaflied und Gutenachtgeschichte nach Hause schickt? Das gibt es wohl nur beim Elztalfestival auf der Brückenmühle bei Roes. Doch nicht nur der Ausklang, auch die Gesamtgestaltung dieses kleinen, aber feinen Kulturevents im „Eifeler Nirgendwo“ hebt sich von üblichen, kommerziellen Festivals ab.







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