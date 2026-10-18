Vor 60 Jahren nahm in Ellenz-Poltersdorf eine neue Schule ihren Betrieb auf, zunächst als Volksschule. Doch das änderte sich bald. Heute ist die St.-Sebastianus-Grundschule eine Institution, die in vielerlei Hinsicht nicht mehr wegzudenken ist.
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Unzählige Kinder haben dort Lesen und Schreiben gelernt, haben das Einmaleins geübt, kleine Aufsätze geschrieben und vieles über Länder, Tiere und Pflanzen erfahren. Sie haben dort gesungen und gebastelt und geturnt: Die St.-Sebastianus-Grundschule Ellenz-Poltersdorf wird 60 Jahre alt.