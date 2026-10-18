Grundschule feiert Geburtstag
Ellenz-Poltersdorf: Wie 60 Jahre die Schule verändern
Die St. Sebastianus-Grundschule Ellenz-Poltersdorf - zunächst war sie noch Volksschule - besteht seit 60 Jahren.
Die St. Sebastianus-Grundschule Ellenz-Poltersdorf - zunächst war sie noch Volksschule - besteht seit 60 Jahren.
Winfried Simon. RZ

Vor 60 Jahren nahm in Ellenz-Poltersdorf eine neue Schule ihren Betrieb auf, zunächst als Volksschule. Doch das änderte sich bald. Heute ist die St.-Sebastianus-Grundschule eine Institution, die in vielerlei Hinsicht nicht mehr wegzudenken ist.

Lesezeit 3 Minuten
Unzählige Kinder haben dort Lesen und Schreiben gelernt, haben das Einmaleins geübt, kleine Aufsätze geschrieben und vieles über Länder, Tiere und Pflanzen erfahren. Sie haben dort gesungen und gebastelt und geturnt: Die St.-Sebastianus-Grundschule Ellenz-Poltersdorf wird 60 Jahre alt.
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