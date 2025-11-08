Große Spende für Kaisersescher Elektrodenanzug lindert Schmerzen von Roman Derr 08.11.2025, 11:00 Uhr

i Roman Derr aus Kaisersesch erhält einen neuen Elektrodenanzug vom Team des Sanitätshauses Wittlich aus Bendorf. Seine Mutter Antonia Derr (links) ist dankbar: Dieser wurde von einer ihr fremden Frau aus der Vulkaneifel gespendet. Annika Wilhelm

8500 Euro, so viel kostet ein Elektrodenanzug. Antonia Derr kann sich das nicht einfach so leisten. Dabei bräuchte sie diesen dringend, um ihrem Sohn Roman die Schmerzen zu nehmen. Doch eine fremde Frau aus der Vulkaneifel ändert alles.

Roman Derr hat Besuch: Der Kaisersescher blödelt mit den Physiotherapeutinnen des Sanitätshauses Wittlich herum, die extra aus Bendorf gekommen sind. Mal wirft er ein Handtuch nach ihnen, mal zeigt er Gesten mit seinen Händen. Das sind Dinge, die nicht immer selbstverständlich waren.







