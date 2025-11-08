Elektrodenanzug lindert Schmerzen von Roman Derr

8500 Euro, so viel kostet ein Elektrodenanzug. Antonia Derr kann sich das nicht einfach so leisten. Dabei bräuchte sie diesen dringend, um ihrem Sohn Roman die Schmerzen zu nehmen. Doch eine fremde Frau aus der Vulkaneifel ändert alles.
Roman Derr hat Besuch: Der Kaisersescher blödelt mit den Physiotherapeutinnen des Sanitätshauses Wittlich herum, die extra aus Bendorf gekommen sind. Mal wirft er ein Handtuch nach ihnen, mal zeigt er Gesten mit seinen Händen. Das sind Dinge, die nicht immer selbstverständlich waren.