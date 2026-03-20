St. Martin in Düngenheim
Einst Kinderheim, heute sozialer Dienstleister
Schwester Ancilla-Maria, Generalrätin und Vorstandsvorsitzende der Trägergesellschaft St. Hildegardishaus überreichte Direktor M
Schwester Ancilla-Maria, Generalrätin und Vorstandsvorsitzende der Trägergesellschaft St. Hildegardishaus überreichte Direktor Markus Wagener ein Blumengeschenk zum 60. Geburtstag von St. Martin.
Brigitte Meier

Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim feiert 60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste, darunter der Schirmherr der Feierstunde der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer, sind angereist.

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Der heilige Josef mit seiner spirituellen Bedeutung – stille Fürsorge, Demut, Arbeit, Gottvertrauen – spielt eine wichtige Rolle in den Wertevorstellungen des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin Düngenheim. Dieses wurde am 19. März 1966, dem Josefstag, von einigen Kreuzschwestern aus Bingen als „Heim für schwach begabte Knaben“ eröffnet.

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Kreis Cochem-ZellGlaube & Kirche

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