Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim feiert 60-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste, darunter der Schirmherr der Feierstunde der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer, sind angereist.

Der heilige Josef mit seiner spirituellen Bedeutung – stille Fürsorge, Demut, Arbeit, Gottvertrauen – spielt eine wichtige Rolle in den Wertevorstellungen des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin Düngenheim.

Dieses wurde am 19. März 1966, dem Josefstag, von einigen Kreuzschwestern aus Bingen als „Heim für schwach begabte Knaben“ eröffnet.