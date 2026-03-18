Neuen Verein gegründet Einsamkeit im Alter? Nicht für Senioren in Cochem-Zell Ulrike Platten-Wirtz 18.03.2026, 14:00 Uhr

i Bernhard Keppelen (rechst) und Regina Fuhrmann führen den neu gegründeten Seniorenverein Cochem-Zell an. Karlheinz Franzen (links) ist Schatzmeister. Ulrike Platten-Wirtz

Mit Wanderungen, Ausflügen, Spiel- und Sportprogrammen will der neu gegründete Seniorenverein Cochem-Zell verhindern, dass Menschen nach der Rente in ein Loch fallen. Mehr als 400 Mitglieder hat der Verein bereits.

Sie wandern, radeln, reisen, spielen, turnen und feiern: Senioren im Landkreis werden nicht im Stich gelassen. Im Gegenteil. Der neu gegründete Seniorenverein Cochem-Zell ist bestrebt, Menschen, die bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.







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