Mit Wanderungen, Ausflügen, Spiel- und Sportprogrammen will der neu gegründete Seniorenverein Cochem-Zell verhindern, dass Menschen nach der Rente in ein Loch fallen. Mehr als 400 Mitglieder hat der Verein bereits.
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Sie wandern, radeln, reisen, spielen, turnen und feiern: Senioren im Landkreis werden nicht im Stich gelassen. Im Gegenteil. Der neu gegründete Seniorenverein Cochem-Zell ist bestrebt, Menschen, die bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.