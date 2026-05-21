Es braucht nur eine EC-Karte, um rund um die Uhr im Dorfladen in Ediger einkaufen zu können. Doch gerade Senioren haben oft Hemmungen, das neue Konzept zu nutzen. Dafür gibt es jetzt den „Miteinander-Mittwoch“.
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Im Dorfladen in Ediger kann man jetzt wieder einkaufen – und zwar rund um die Uhr. Das Geschäft an der Moselstraße wurde als sogenannter 24/7-Shop mit einem breiten Angebot eröffnet.Das einzige, was es zum Einkaufen braucht, ist eine funktionierende Giro- beziehungsweise EC-Karte.