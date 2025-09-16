Jedes Jahr im September geht es für Gläubige zur Wendelinuskapelle bei Lieg und Lahr. Die Tradition lebt schon seit mehr als Hundert Jahren – und sie hat gute Gründe.

Alljährlich wird das Wendelinusfest an jedem zweiten Sonntag im September feierlich begangen. Zu den Klängen des Musikvereins geht es zu dem kleinen Gotteshaus auf dem Hügel zwischen den beiden Hunsrückorten Lieg und Lahr. Es ist eine Tradition, die seit 1924 besteht – als damals in St. Wendel die Gebeine des großen Heiligen, der auch an weiteren Stellen im Südwesten verehrt wird, genommen und zur öffentlichen Verehrung ausgestellt wurden. Seinerzeit bat Pastor Schuh seinen Amtsbruder in St. Wendel um das Überlassen einer Reliquie.

Eine besondere Tradition

Am 12. Oktober 1924 kam diese schließlich in einer vom Trierer Bischof mit seinem Siegel versehenen Kapsel in Lieg an. Die Wendelinusverehrung in Lieg ist etwas Besonderes, da aus den Nachbarorten und Pfarreien immer zahlreiche Gläubige in Prozessionen dort ihre Verehrung bezeugen. Nach den feierlichen Klängen des Lieger Musikvereins sprach Pastor Hermann-Josef Floeck über die in der Bevölkerung beliebte Wendelinusverehrung.