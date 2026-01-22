Mit dem Fahrrad zur Akropolis Eine ganz besondere Reise nach Athen 22.01.2026, 10:37 Uhr

i Patricia und Engelbert Kaiser mit ihren Rädern vor der Akropolis. Privatarchiv Familie Kaiser

Dieses Ehepaar hat sich einen Traum erfüllt: Sie sind von Longkamp bis nach Athen mit dem Fahrrad gefahren. Dabei hat das Ehepaar viele spannende, aber auch gefährliche Dinge erlebt.

Es gibt viele Möglichkeiten zu reisen: mit dem Auto, dem Flugzeug oder dem Zug. Einige fahren mit dem Taxi nach Paris oder eben mit dem Fahrrad nach Griechenland. Letzteres haben Patricia und Engelbert Kaiser aus Longkamp gemacht: „Das hatten wir schon länger vor, aber jetzt hatten wir die Möglichkeit, es umzusetzen.







