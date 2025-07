Die Allgemeinmedizinerin Dr. Margit Bergheim ist Leiterin der neuen Praxis in der Dockweilerstraße in Daun. Was die 63-Jährige dazu bewogen hat, diesen Schritt zu tun.

Daun. „Sehr schön“, sagt Margit Bergheim und nickt den Schreinern und Elektrikern, die Ende Juni all die vielen letzten Handgriffe in den neuen Räumlichkeiten erledigen, anerkennend zu. Sie schließt auch die anderen Beteiligten in das Lob ein – einschließlich Geschäftsführer Michael Förster von der Gesellschaft der Katharinenschwestern sowie Tanja Schäfer und Kathrin Schneider vom Medizinischen Versorgungszentrum MVZ Daun am Krankenhaus Maria Hilf.

Welche Erfahrung die Allgemeinmedizinerin Margit Bergheim mitbringt

Seit Juli empfängt Margit Bergheim mit ihrem Team hier – nein, nicht im weißen Kittel, sondern im erdbeerroten Kasack – Patienten. Womit die 63-Jährige seit 1988 bestens vertraut ist. Damals kam die aus Bad Godesberg stammende junge Ärztin nach dem Medizinstudium in Bonn zunächst an eine Reha-Klinik nach Bad Bertrich und zwei Jahre später zur internistischen Facharztausbildung an das Dauner Krankenhaus.

Von dort wechselte sie am 1. Januar 1997 an das Dialysezentrum mit Nephrologischer Praxis in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Sie absolvierte Ende 1998 die Facharztprüfung und war in dem Zentrum sowie an den Zweigstellen in Adenau und Gerolstein in Teil- und Vollzeit tätig. Ein Markstein war im Jahr 2011 die Umwandlung des Dialysezentrums in das MVZ Nephrocare, dem eine Hausarztpraxis angegliedert wurde, besetzt mit Margit Bergheim. Bis zum 30. Juni 2025.

Zum 1. Juli ist sie einvernehmlich in die neue Praxis gewechselt und hat damit die Leitung einer Zweigstelle des MVZ Daun übernommen. Mit 63 Jahren, wenn sich bei den meisten anderen Berufstätigen der Ruhestand einstellt oder nähert.

Warum die Ärztin aus Daun mit 63 Jahren die Leitung einer Praxis übernimmt

„Ich gehe diesen Schritt, weil mir die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Daun und Umgebung mittel- und langfristig am Herzen liegt“, sagt sie. Und dabei hilft sie nicht nur damit, dass sie ihren bisherigen Hausarztsitz behält, sondern auch mit der Aus- und Weiterbildung des medizinischen Nachwuchses – ob angehende Fachärzte für Allgemeinmedizin, ob Blockpraktikanten und Famulanten der Universität Mainz oder Medizinische Fachangestellte.

„Hier ist alles aus einem Guss“, schwärmt die Ärztin mit Blick auf den zukünftigen Praxisablauf vom Empfang der Patienten an der Rezeption über den besonderen Charakter des Wartezimmers, in dem sich noch der Kachelofen der Vorbesitzer des Hauses befindet, bis zu den vier Behandlungszimmern, der barrierefreien Toilette und dem Personalraum. Die Wände und Decken, das Mobiliar – alles macht einen feinen, modernen Eindruck.

„Ich bringe mein super Team mit“, sagt die Ärztin, „das sind Petra Becker, Anna Bender und Janin Kleffner.“ In der ersten Zeit wird das Team von Kathrin Schneider vom Maria-Hilf-Krankenhaus unterstützt. Margit Bergheims bisheriger kompletter Patientenstamm wird nahtlos weiterbetreut. Es ändert sich also eigentlich nur die Adresse. Und dass im Wartezimmer ein Kachelofen steht.