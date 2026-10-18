Oktoberfest in Zettingen Ein zünftiges Prosit der Gemütlichkeit Thomas Esser 18.10.2026, 16:00 Uhr

i "Ein Prosit der Gemütlichkeit!" Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zettingen hatte zu einem Oktoberfest in die Blaulichthalle der Floriansjünger eingeladen. Thomas Esser

Unter weißblauen Vorzeichen ist in Zettingen gefeiert worden: Zu einem Oktoberfest fanden sich viele Gäste aus nah und fern in der Blaulichthalle der freiwiligen Feuerwehr ein.

Sie sind immer zur Stelle, wenn es um das Löschen eines Brandes: die Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehr Zettingen. Dies war auch am Samstagabend der Fall, jedoch beschränkte sich ein solcher Brandherd auf durstige Kehlen. Viele Feierfreudige ließen es sich nicht nehmen, dem Förderverein der heimischen Brandschützer mit der Vorsitzenden Katja Strobel an der Spitze einen Besuch abzustatten.







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