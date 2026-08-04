Ronja Forcher in St. Aldegund
Ein Wiedersehen mit „Bergdoktor“-Star
Nach ihrem ausverkauften Auftritt im Frühjahr kommt Ronja Forcher zurück nach St. Aldegund.
Nach ihrem ausverkauften Auftritt im Frühjahr kommt Ronja Forcher zurück nach St. Aldegund.
Birgit Pielen

Ronja Forcher kommt erneut nach St. Aldegund. Im Rock-Café von Achim Scheid wird die populäre Schauspielerin aus der ZDF-Serie „Bergdoktor“ aus ihrer Autobiografie lesen.

Lesezeit 1 Minute
Normalerweise steht Ronja Forcher vor der Kamera in der Bergwelt Tirols. Seit vielen Jahren verkörpert sie in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ die Rolle der Lilli Gruber und ist damit einem Millionenpublikum bekannt. Doch eine besondere Verbindung führt die Schauspielerin inzwischen auch an die Mosel – genauer gesagt nach St.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKultur
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren