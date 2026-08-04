Ronja Forcher in St. Aldegund Ein Wiedersehen mit „Bergdoktor“-Star Birgit Pielen 04.08.2026, 16:00 Uhr

i Nach ihrem ausverkauften Auftritt im Frühjahr kommt Ronja Forcher zurück nach St. Aldegund. Birgit Pielen

Ronja Forcher kommt erneut nach St. Aldegund. Im Rock-Café von Achim Scheid wird die populäre Schauspielerin aus der ZDF-Serie „Bergdoktor“ aus ihrer Autobiografie lesen.

Normalerweise steht Ronja Forcher vor der Kamera in der Bergwelt Tirols. Seit vielen Jahren verkörpert sie in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ die Rolle der Lilli Gruber und ist damit einem Millionenpublikum bekannt. Doch eine besondere Verbindung führt die Schauspielerin inzwischen auch an die Mosel – genauer gesagt nach St.







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