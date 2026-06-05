Zufallsbekanntschaft im Zug Ein verlorenes Handy bringt 10.000 Euro für die Mosel 05.06.2026, 12:00 Uhr

Ein Klassik-Liebhaber vergisst sein Handy im Zug. Der ehrliche Finder ist ausgerechnet ein Konzertveranstalter aus der Region. Was dann passiert, klingt wie ein Märchen.

Diese Geschichte ist kaum zu glauben. Wie ein Märchen, das wirklich wahr ist. Es war eine lange, beschwerliche Zugfahrt, wie sie bei der Deutschen Bahn immer wieder vorkommt. Die Verbindung gestrichen, die Reservierungen futsch.Hermann Lewen und seine Partnerin Sabine Zingen waren auf dem Heimweg von einer Beerdigung in Berlin.







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